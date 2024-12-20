Der Spiegel: Шольц хочет посетить Москву

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы собирается посетить Россию. Он якобы хочет приехать в Москву с миротворческой миссией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источников издания, члены Восточного комитета германской экономики уверены, что Шольц посетит Россию уже в ближайшее время.

По их словам, он отправится в Москву с «мирной миссией».

При этом в канцелярии канцлера данную информацию опровергли. Там считают, что подобные сообщения — это «всего лишь слух».

Ранее Шольцу вынесли вотум недоверия в ФРГ. Таким образом, был открыт к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.