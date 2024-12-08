Коалиция оппозиции и революционных сил Сирии работает над переходным процессом

В Сирии национальная коалиция оппозиционных и революционных сил отметила, что начала работу над немедленным началом переходного процесса в республике, сообщает ТАСС .

Ранее в ООН призвали к созданию стабильных переходных механизмов в Сирии. Кроме того, спецпосланник организации по Сирии Гейр Педерсен уточнил, что следует отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права.

«Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс», - сказал член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.

8 декабря толпа неизвестных разбила окна и разграбила иранское посольство в столице Сирийской Арабской Республики. Мужчины выносили из здания мебель и бытовую технику.

Кроме того, Reuters писало, что сирийский президент Башар Асад «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе. В полете лайнер, на котором он, возможно. летел, неожиданно повернул в другую сторону, а после этого пропал с радаров.