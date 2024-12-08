В ООН призвали к созданию стабильных переходных механизмов в Сирии

сегодня в 12:57

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обратился к жителям республики и призвал отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса дипломата.

Также Педерсен «с осторожной надеждой» ожидает открытия в истории страны главы мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев.

«Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать», — говорится в сообщении.

Педерсен призвал жителей Сирии сделать акцент на диалоге, единстве и соблюдении международного гуманитарного права и прав человека в процессе восстановления общества.

Спецпосланник ООН выразил готовность поддерживать народ Сирии на пути к стабильному и всеохватывающему будущему, которое он будет создавать.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе. В полете лайнер неожиданно повернул в другую сторону, а затем пропал с радаров.