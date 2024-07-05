Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании стал 61-летний Кир Стармер, он официально вступил в должность в пятницу, сообщает ТАСС .

Стармер получил мандат на формирование нового правительства от английского короля Карла III.

Новый премьер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации. Он стал третьим главой правительства при короле Карле III, который взошел на трон менее двух лет назад. Его предшественником был Риши Сунак.

Стармер стал главой британского правительства по итогам прошедших в стране в июле парламентских выборов.

Предварительно, Лейбористская партия под его руководством гарантировала минимум 412 мест в 650-местной Палате общин. У Консервативной партии, которая правила Великобританией с 2010 года, сейчас 121 место.