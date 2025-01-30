Белоруссии будет достаточно размещения единственного комплекса «Орешник» на своей территории, чтобы снят напряжение, идущее от Польши, заявил агентству БелТА бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

Минску достаточно одного ракетного комплекса «Орешник», «чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — отметил собеседник агентства.

В Варшаве думают только о том, «где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии», — добавил ветеран спецслужб.

Систему «Орешник» планируют разместить в Белоруссии в ближайшее время. Установка будет расположена в приграничном районе республики.

Ракетный комплекс был применен единственный раз и без применения несущей боевой части в районе военного завода «Южмаш» в Днепропетровске. О работе предприятия с тех пор нет информации.