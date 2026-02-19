Карл III прокомментировал скандал с задержанием своего брата Эндрю
Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией после задержания его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которого подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает ТАСС.
Букингемский дворец распространил официальное заявление монарха, который прокомментировал задержание брата. По словам Карла III, он принял эти новости «с глубочайшей озабоченностью».
Как отметил король, правоохранители должны провести полное, справедливое и основательное расследование данного дела. Он надеется, что этот процесс будет выполнен надлежащим образом.
Карл III добавил, что правоохранители могут рассчитывать на его «полную и чистосердечную помощь и сотрудничество».
19 февраля полиция съехалась к дому бывшего принца Эндрю. Мужчину задержали в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и изнасиловании.
