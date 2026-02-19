Карл III прокомментировал скандал с задержанием своего брата Эндрю

сегодня в 16:02

Карл III готов сотрудничать с полицией по делу своего брата Эндрю

Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией после задержания его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которого подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает ТАСС .

Букингемский дворец распространил официальное заявление монарха, который прокомментировал задержание брата. По словам Карла III, он принял эти новости «с глубочайшей озабоченностью».

Как отметил король, правоохранители должны провести полное, справедливое и основательное расследование данного дела. Он надеется, что этот процесс будет выполнен надлежащим образом.

Карл III добавил, что правоохранители могут рассчитывать на его «полную и чистосердечную помощь и сотрудничество».

19 февраля полиция съехалась к дому бывшего принца Эндрю. Мужчину задержали в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и изнасиловании.

