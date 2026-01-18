Каллас: спор из-за Гренландии может привести к обнищанию Европы и США

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с первым официальным комментарием на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран, сообщает РИА Новости .

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она предупредила, что эскалация конфликта из-за Гренландии угрожает экономическому благополучию обеих сторон Атлантики.

«Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание», — написала Каллас.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнула, что внешние игроки, в частности Россия и Китай, извлекают стратегическую выгоду из углубляющегося раскола между трансатлантическими партнерами.

Ее заявление прозвучало после того, как Трамп объявил о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран, включая ключевых членов ЕС и НАТО, с целью принудить их к соглашению о «покупке» Гренландии.

