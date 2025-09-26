Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по судну КНДР

сегодня в 03:47

Южная Корея сделала предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннен, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Отмечается, что утром в пятницу судно КНДР пересекло NLL. Военные Южной Кореи открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.

Северокорейское судно покинуло южнокорейские воды.

Ранее глава КНДР лично провел испытания перспективных беспилотных систем, разработанных Объединением беспилотной авиационной техники. В ходе мероприятия были протестированы стратегические и тактические разведывательные БПЛА, а также многоцелевые дроны, показавшие превосходные результаты в боевом применении.

