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Израильская дипмиссия прекращает свою работу по всему миру

Посольство Израиля в Москве сообщило о завершении работы дипмиссии по всему миру, пишет РИА Новости .

Днем 13 июня посольство Израиля в Москве сообщило, что прекращает работу дипломатической миссии не только в России, но и вообще по всему миру. Данное решение принято «в связи с недавними событиями», говорится в официальном сообщении.

Ранее МИД России решительно осудил удар Израиля по объектам в Иране, призвав стороны к сдержанности. В официальном заявлении говорится, что решать текущий конфликт следует дипломатическим путем.

Позднее армия Израиля заявила, что ликвидировала офицера в ходе ночных ударов по иранскому подземному командному центру. Командующий военно-космическими силами КСИР Али Хаджизаде погиб вместе с группой иранских военных.

Израиль нанес удар по Ираку с целью помешать планам Тегерана по созданию ядерного оружия.