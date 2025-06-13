МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану

МИД РФ опубликовал заявление, в котором решительно осудил силовую акцию Израиля против Ирана. Российское ведомство считает, что удары еврейского государства были нанесены в нарушение Устава ООН и норм международного права.

МИД РФ назвал атаку категорически неприемлемой. В ведомстве отметили, что международное сообщество не может оставаться равнодушным к происходящему между Ираном и Израилем.

В заявлении сказано, что удары ЦАХАЛ были сделаны накануне шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Из-за этого усилия, направленные на снижение конфронтации, были подорваны.

В МИД РФ считают, что Израиль хочет дальнейшей эскалации напряженности. Сейчас Россия следит за действиями МАГАТЭ, ожидает от руководства международного агентства оценок происходящего.

Москва считает, что урегулировать ситуацию можно будет только путем дипломатии, а не военно-силовым. МИД РФ призвал стороны к сдержанности.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями отказа от сделки с США по ядерной программе. По его словам, они будут «гораздо хуже любых ожиданий».