Трамп пригрозил Ирану последствиями отказа от сделки с США по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят последствия отказа от сделки с Вашингтоном. По его словам, они будут «гораздо хуже любых ожиданий», сообщает РИА Новости .

По словам американского лидера, он «дал Ирану шанс» заключить сделку еще перед ударами Израиля. Однако Тегеран «так и не смог этого сделать».

Ранее иранский депутат Алаэддин Боруджерди заявил, что Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике могут отменить. Это связано с атакой Израиля по иранским целям. Однако Трамп тогда еще надеялся на то, что Тегеран сядет за стол переговоров с Вашингтоном.

Между тем президент США заявил о готовности защитить Израиль, если Иран ударит в ответ. По словам американского лидера, у Израиля уже есть большие объемы вооружений Соединенных Штатов. Трамп добавил, что еврейское государство «получит еще больше».