Иранский депутат: переговоры США и Ирана могут отменить из-за ударов Израиля

Шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблематике может не состояться после того, как ЦАХАЛ атаковал иранские цели. Такое мнение выразил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди, сообщает РИА Новости .

Депутат выступил на телевидении. Он считает, что переговоры могут отменить с учетом произошедшей атаки.

Однако президент США Дональд Трамп все еще надеется на то, что встреча с Ираном состоится. Он считает, что республика может сесть за стол переговоров, несмотря на удары Израиля.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал военную операцию против Ирана. В Израиле заявили, что республика приблизилась к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

После ударов верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу.