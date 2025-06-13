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Верховный лидер Ирана: Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал удары Израиля по исламской республике. Он назвал их преступными и предупредил об ответной реакции, сообщает РИА Новости .

Хаменеи обратился к гражданам своей страны. Он заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Он пообещал суровое возмездие.

Верховный лидер Ирана также подтвердил, что в результате ударов погибли военачальники и физики-ядерщики.

Между тем Израиль готовится к иранскому ответу в ближайшие часы. Израильские чиновники считают, что Иран может запустить сотни баллистических ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы республики.