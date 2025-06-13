Число погибших в результате атаки Израиля иранских физиков выросло до трех

Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб при атаке израильских ВВС по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mehr.

Общее число погибших ученых выросло до трех человек.

Ранее сообщалось, что в результате израильсих ударов погибли два иранских физика-ядерщика Мохаммад Мехди Техранчи и бывший глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббас.

Израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли удары по целям в Иране. Отмечается, что Израиль атакуют в Иране десятки целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.