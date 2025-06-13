Армия Израиля заявила о ликвидации командующего ВКС КСИР
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В результате ударов ЦАХАЛ по Ирану погиб командующий военно-космическими силами КСИР Али Хаджизаде, сообщает ТАСС.
Армия Израиля заявила, что ликвидировала офицера в ходе ночных ударов по иранскому подземному командному центру. Вместе с Хаджизаде погибла группа иранских военнослужащих.
РИА Новости со ссылкой на Reuters добавляет, что в результате атаки Израиля погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана.
Ранее также сообщалось о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери. Среди погибших числился и глава КСИР Хосейн Салами.