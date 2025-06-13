Армия Израиля заявила о ликвидации командующего ВКС КСИР

сегодня в 14:19

В результате ударов ЦАХАЛ по Ирану погиб командующий военно-космическими силами КСИР Али Хаджизаде, сообщает ТАСС .

Армия Израиля заявила, что ликвидировала офицера в ходе ночных ударов по иранскому подземному командному центру. Вместе с Хаджизаде погибла группа иранских военнослужащих.

РИА Новости со ссылкой на Reuters добавляет, что в результате атаки Израиля погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана.

Ранее также сообщалось о гибели главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери. Среди погибших числился и глава КСИР Хосейн Салами.