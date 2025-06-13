IRIB: глава Генштаба ВС Ирана погиб из-за ударов Израиля

сегодня в 07:55

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате удара Израиля. Ранее сообщалось, что ему удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на IRIB.

Информацию о смерти Багери подтверждают иранское телевидение и государственное агентство IRNA, которое ранее заявило, что офицер не пострадал.

Временным главой генштаба ВС Ирана был назначен Хабиболла Сайяри, как отмечает Nournews. Также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил главой КСИР генерала Ахмада Вахиди вместо погибшего Хосейна Салами.

Ранее Хаменеи заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Израильские чиновники готовятся к иранскому ответу в ближайшие часы.