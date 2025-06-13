Irna опровергло новости о гибели главы Генштаба ВС Ирана

сегодня в 07:20

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери жив. Он не пострадал в результате атаки Израиля по стране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Irna.

В материале говорится, что офицер находится в командном пункте.

Ранее сообщалось, что среди возможных жертв удара Израиля мог быть Багери. В частности агентство Reuters предполагало, что генерал погиб.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Израильские военные нанесли удары по иранским целям.

Известно о гибели трех иранских физиков. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббас, Абдольхамид Минучехр.

Также некоторые издания утверждают, что в результате ударов могли погибнуть главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и командующий аэрокосмическими силами Амирали Хаджизаде.