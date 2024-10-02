Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Израильский министр иностранный дел Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил въезд в страну в связи с отсутствием осуждения массированного ракетного удара Ирана по Израилю.

«Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, в отличие от почти любой страны мира, не заслуживает вступать на израильскую землю», — написал Кац в соцсети X (бывший Twitter).

Глава израильской дипломатии также напомнил, что Гутерриш до сих пор не осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. которое произошло 7 октября прошлого года. Кроме того, ООН не объявило ХАМАС террористической организацией.

Накануне вечером Иран запустил в сторону Израиля не менее 100 баллистических ракет. На всей территории еврейского государства объявили воздушную тревогу. Ракеты сбивала система ПВО «Железный купол». В случае превентивного удара Иран угрожает Израилю сокрушительными атаками.

В свою очередь официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль нанесет серию мощных ударов по территориям всего Ближнего Востока.