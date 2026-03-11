Иран назвал условия для возобновления переговоров с США

Иран выдвинул официальные условия для возобновления переговоров с США, сообщает ТАСС .

Тегеран отказался от посреднических предложений ряда стран и настаивает на прямых гарантиях со стороны Вашингтона.

Иранская сторона требует от США обязательств о ненападении в будущем, выплаты репараций, а также признания права Ирана на реализацию полного ядерного топливного цикла на своих атомных объектах.

Ранее Иран запустил ракеты в сторону израильской территории.

