Иран назвал условия для возобновления переговоров с США
Иран выдвинул официальные условия для возобновления переговоров с США, сообщает ТАСС.
Тегеран отказался от посреднических предложений ряда стран и настаивает на прямых гарантиях со стороны Вашингтона.
Иранская сторона требует от США обязательств о ненападении в будущем, выплаты репараций, а также признания права Ирана на реализацию полного ядерного топливного цикла на своих атомных объектах.
Ранее Иран запустил ракеты в сторону израильской территории.
