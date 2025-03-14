Идея 30 дней: в каком случае Россия согласится на перемирие?

Политический советник и психолог Сергей Маркелов считает, что идея о 30-дневном перемирии, озвученная на переговорах США и Украины, является неоднозначной. Решение России зависит от того, как именно будет реализовано предполагаемое прекращение огня, а для этого необходимы предметные переговоры всех сторон, сообщает 360.ru .

Как отметил эксперт, формально все — за приостановку огня, но у каждого в голове приостановка значит свое.

«Для Украины это детали, связанные с восстановлением обмена разведданными, финансовой помощи и вооружений. А для нас это гарантия, что это не будет очередным украинским трюком», — уточнил Маркелов.

По его мнению, для обсуждения таких деталей необходима встреча всех сторон конфликта, а не «челночная» дипломатия.

Политолог считает, что Россия может согласиться на 30-дневное перемирие только в том случае, если оно не станет очередным «политическим винтом», когда Украина за счет передышки успеет восстановить боевые силы, а потом передумает заключать мир. Как напомнил эксперт, Киев, согласившись на предложение США о 30-дневном прекращении огня, получил свое — возобновление американской помощи, и месяца вполне достаточно для укрепления позиций.

«Поэтому для нас главная фишка — будет ли в эти 30 дней происходить что-то, что будет говорить о развитии сюжета в рамках действительно мирного пути», — почеркнул Маркелов.

Или же, по словам эксперта, это будет так: Трамп думает об одном, Зеленский — о другом, а РФ — о третьем.

По прогнозу политолога, предстоящий диалог России и США пойдет именно об этом — об уточнении нюансов перемирия: кто будет контролировать эти 30 дней, что будет пошагово происходить в этот период.

Маркелов считает, что Россия согласится на перемирие только тогда, когда будет понимать, что никаких «подводных и надводных» камней не будет. Однако, по мнению политолога, президент РФ Владимир Путин в этом не уверен.

Вечером 13 марта состоялась закрытая встреча президента РФ со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, на ней обсуждалось предложение о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Украиной. Американский представитель предоставил Путину дополнительную информацию. В свою очередь президент РФ через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.

Ранее Путин сказал, что Россия готова пойти на перемирие с Украиной, если оно приведет к долгосрочному миру и устранению тех причин, которые привели к началу кризиса. Он также отметил, что сейчас непонятно, будет ли отдан приказ ВСУ сложить оружие или их отпустят просто так.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть рычаги воздействия на Москву, но он не хочет их использовать.