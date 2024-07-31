Политолог Василий Стоякин считает, что Киев не сможет самостоятельно покрыть все финансовые потребности страны. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский готовит неприятное для народа решение, сообщает РИА Новости .

В резервном фонде Украины, откуда выделяют деньги на оборону, осталось всего 592 млн гривен. В конце года страна планирует увеличить военные расходы на 500 млрд гривен, поэтому вырастет и военный сбор с 1,5% до 5%. Он будет распространен на некоторые платежные операции, в том числе сбор будут платить юрлица.

Двое из семи бизнесменов из Совета по вопросам поддержки предпринимательства выступили против повышения налогов. Более того, Рада планирует выставить на аукцион два гособъекта — отель «Украина» в центре Киева и завод по добыче и обогащению титановых руд «Объединенная горно-химическая компания».

Стоякин отметил, что налоги повысят только в следующем году. По его мнению, продажа государственных объектов не принесет нужной Киеву суммы.

«Тем более нужно еще договориться с инвесторами, а такие дела за полгода не решаются. В итоге они в очередной раз просто попросят денег у партнеров. И им дадут», — заявил политолог.

В конце июня украинский госдолг достиг 152 млрд долларов. За год он увеличился более чем на 20%. При этом, согласно соцопросам, у 9% украинцев не хватает денег даже на продукты питания.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о согласии вести переговоры с Россией на ряде условий — международного права, территориальной целостности и суверенитета государства.

Вопросы территориальной целостности страны готов обсуждать и Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал после того, как президент России Владимир Путин призвал вывести украинские войска из новых регионов России, чтобы Киев и Москва могли начать мирные переговоры.