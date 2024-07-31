В офисе Зеленского назвали условия переговоров с Москвой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о согласии вести переговоры с Россией на ряде условий, пишет ТАСС .

«Переговоры, безусловно, нужны на условиях международного права, территориальной целостности и суверенитета государства», — приводит агентство слова издание «Страна».

Ранее Подоляк назвал мирное соглашение с Москвой «сделкой с дьяволом».

По словам функционера, договор приведет только к заморозке конфликта, но не к полному его исчерпанию.