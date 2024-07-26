В офисе Зеленского назвали мирное соглашение с РФ «сделкой с дьяволом»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского выступили против заключения мирного соглашения с Россией, сообщает РИА Новости .

В частности, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что мирное соглашение приведет только к заморозке конфликта, но не к полному его исчерпанию.

По мнению советника, во время заморозки Россия станет сильнее в связи с «работой над ошибками и модернизацией армии».

Также Подоляк назвал мирное соглашение «сделкой с дьяволом».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности вести переговоры с Россией. Он отметил это во время разговора с министром иностранных дел Китая. По словам Кулебы, Украина готова говорить по поводу достижения справедливого мира.