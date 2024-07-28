Такое заявление украинский лидер сделал после того, как президент России Владимир Путин призвал вывести украинские войска из новых регионов России, чтобы Киев и Москва могли начать мирные переговоры.

Украинские власти намерены разработать план мирных переговоров до конца декабря, при этом обсуждения с подходящими странами, названия которых не уточняются, по вопросам территориальной целостности планируют начать в ближайшее время. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью японскому телеканалу NHK.

Телеканал пока не опубликовал полную версию интервью с Зеленским, но обнародовал некоторые отрывки из него. В одном из таких фрагментов украинский лидер заявил, как США и Европа могут оказать влияние на Россию и обеспечить победу в вооруженном конфликте Украине.

«Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что шансов нет», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что жители Украины осуждают действия президента Зеленского. В Сети они назвали своего лидера «безумным болваном», из-за которого им приходится страдать и терять близких в вооруженном конфликте.