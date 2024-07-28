Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что в настоящее время самой большой проблемой в ее стране является отсутствие психологов, способных оказать качественную поддержку людям, после чего подверглась жесткой критике в Сети, пишет Life.ru .

«Среди проблем — потребность в психологах с опытом работы с военными и умением помогать близким военнослужащих», — написала Зеленская в соцсети Х, после чего получила грубый ответ от подписчиков.

По мнению пользователей Сети, семья Зеленских — самая главная проблема Украины. Местные жители считают президента «безумным болваном», а его жену — «гнидой», о чем они и поспешили сообщить под постом первой леди Украины.

Ранее Украина заявила, что готова провести «справедливые переговоры» с Россией относительно мира и прекращения боевых действий. При этом киевский режим заявил, что Москва якобы не готова к миру.