Украина заявила о готовности к «справедливым переговорам»

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Михаил Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на справедливых условиях

Киев выразил готовность к переговорам с Москвой на справедливых условиях. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РБК .

При этом, по его словам, Россия не готова к переговорам.

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия», — заявил он в интервью 24-му каналу.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет обсудить с Москвой вопрос о завершении конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский также указывал на возможность ведения мирных переговоров с российской стороной.