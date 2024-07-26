Украина заявила о готовности к «справедливым переговорам»
Михаил Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на справедливых условиях
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Киев выразил готовность к переговорам с Москвой на справедливых условиях. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РБК.
При этом, по его словам, Россия не готова к переговорам.
«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия», — заявил он в интервью 24-му каналу.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет обсудить с Москвой вопрос о завершении конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский также указывал на возможность ведения мирных переговоров с российской стороной.