Харрис объявила о своем официальном статусе кандидата в президенты США
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от демократов
Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, пишет РИА Новости.
О своем официальном статусе Харрис объявила на митинге сторонников, пишет агентство.
"Сегодня я стою перед вами, чтобы объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии", - заявила политик.
Ранее кандидатом на пост глав Белого дома от партии республиканцев стал экс-президент США Дональд Трамп.