Харрис объявила о своем официальном статусе кандидата в президенты США

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от демократов

Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, пишет РИА Новости .

О своем официальном статусе Харрис объявила на митинге сторонников, пишет агентство.

"Сегодня я стою перед вами, чтобы объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии", - заявила политик.

Ранее кандидатом на пост глав Белого дома от партии республиканцев стал экс-президент США Дональд Трамп.