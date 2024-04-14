Гутерреш: ООН запрещает применять силу против любого государства
ООН запрещает применение силы против любой страны, напомнил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ после иранской атаки на Израиль, пишет РИА Новости.
«Я напоминаю всем государствам-членам, что Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства», — сказал Гутерреш.
Также, по его словам, должен соблюдаться принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала. Об этом же было сказано при осуждении нападения на консульство Ирана в Дамаске.
Позже Соединенные Штаты и Британия отказались обсуждать предложенный РФ проект заявления Совбеза ООН об атаке Израиля. В воскресенье состоялось срочное заседание по теме ударом возмездия со стороны Ирана.