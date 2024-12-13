Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР

В пятницу на ВДНХ состоялось торжественное открытие XXXVI съезда ЛДПР. Мероприятие было приурочено к 35-летию со дня основания парти. В съезде приняли участие лидеры фракции, делегаты и депутаты из всех регионов страны, а также активисты и сторонники партии.

«Сегодня на выставке „ЛДПР: 35 лет с народом“ известный певец Григорий Лепс официально вступил в ряды ЛДПР», — заявили в пресс-службе ЛДПР.

Партийный билет 62-летний народный артист России получил из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее стало известно, что 41-летняя дочь дочь покойного Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026. Однако позднее представители партии опровергли информацию.