В ЛДПР назвали вбросом план отправить дочь Жириновского в Госдуму

Информация о том, что дочь Владимира Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, является вбросом, заявили представители партии, сообщает ТАСС .

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы фракции ЛДПР в ГД Станислава Наумова сообщил, что Анастасия Боцан-Харченко может стать «ключевой частью» выборного проекта ЛДПР. 41-летняя дочь Жириновского якобы хотела участвовать в выборах в Госдуму 2026 года.

Однако в ЛДПР опровергли эту информацию, отметив, что данный вопрос даже не обсуждался. По словам представителей партии, все подобные сообщения являются вбросом.

Глава партии Леонид Слуцкий утверждает, что Боцан-Харченко не претендует на участие в парламентских выборах. По его словам, она также не хочет становиться частью «каких-то руководящих органов».

Дочь Жириновского работает управляющей благотворительным фондом имени своего отца и занимается увековечиванием его памяти. В ЛДПР отметили, что она продолжит эту работу.