Госсекретарь США Рубио заявил, что Газа должна быть свободна от ХАМАС
Новый государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал «сделать Газу снова прекрасной». Такое заявление дипломат сделал на фоне слов президента США Дональда Трамп о том, что Вашингтон может «взять контроль» над сектором Газа, сообщает РИА Новости.
Ночью глава Соединенных Штатов отмечал, что сектор Газа можно реконструировать и сделать «ближневосточной ривьерой». Такое место, по мнению Трампа, стало бы «интернациональным, невероятным». Потенциал у региона большой.
Рубио написал в социальной сети Х, что Газа должна быть свободна от ХАМАС. Соединенные Штаты могут взять на себя лидерство в регионе и сделать его снова прекрасным. Таким образом дипломат сделал отсылку к слогану Трампа — «Сделаем Америку снова великой».
Ранее президент США заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные ближайшие государства. В качестве примера Трамп предложил Египет и Иорданию.