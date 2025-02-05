Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Иорданию и Египет

Президент США Дональд Трамп считает, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, сообщает РИА Новости .

«Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон», — отметил он.

Там следует построить качественное жилье для проживания, добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что палестинцы стали возвращаться в свои дома на севере сектора Газа в рамках сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Еврейское государство разрешило людям вернуться в обмен на обещание группировки освободить заложников-израильтян.