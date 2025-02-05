Трамп: сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в «ближневосточную ривьеру», сообщает РИА Новости .

«Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место… Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы», — сказал он.

По его словам, потенциал сектора Газа «невероятен».

Ранее сообщалось, что палестинцы стали возвращаться в свои дома на севере сектора Газа в рамках сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Еврейское государство разрешило людям вернуться в обмен на обещание группировки освободить заложников-израильтян.