Госдеп США сделал большие исключения из режима приостановки зарубежной помощи

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация сделала большие исключения из режима приостановки зарубежной помощи, пишет ТАСС .

По его словам, зарубежную помощь заморозили, чтобы провести обзор этих программ.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — заявил Рубио.

Также госсекретарь США добавил, что продолжает поддерживать иностранную помощь.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Это в том числе касается поддержки Украины.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин заявлял, что резкая смена приоритетов США касательно помощи Украине и завершения конфликта говорит о том, что деньги Америке всегда были важнее мира.