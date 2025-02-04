Политолог о возобновлении поставок Украине: деньги США всегда важнее мира

Резкая смена приоритетов США касательно помощи Украине и завершения конфликта говорит о том, что деньги Америке всегда были важнее мира, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

«Возобновление поставок уже 1–2 февраля свидетельствует о том, что американская администрация пока не готова отказываться от роли главного спонсора Украины. Такая резкая смена приоритетов говорит о том, что деньги Америке всегда были важнее мира. Риторикой Трампа (Дональда, президента США — ред.) обольщаться не стоило», — сказал Габдуллин.

Он отметил, что факт приостановки отправок помощи Украине, даже кратковременных, говорит о том, что в Вашингтоне существуют разногласия относительно дальнейшей стратегии в отношении Украины.

«Возможно, это связано с растущим давлением со стороны части политического истеблишмента, которая задается вопросом о целесообразности финансирования конфликта на фоне внутренних проблем США. Зеленский, как самый настоящий торгаш, подготовил выгодное предложение для той самой „сделки“, которую хотел заключить Трамп для урегулирования конфликта на Украине», — рассказал политолог.

Габдуллин указал на то, что редкоземельные металлы, которые стоят триллионы долларов, оказались для республиканской администрации дороже любого мира. В этом плане миллионы долларов, которые Трамп отправит на поддержку Киева, выглядят крайне привлекательной сделкой.