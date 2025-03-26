Глава Вологодской области признался, что 10 лет не употребляет алкоголь
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ввел максимально жесткие среди регионов России ограничения на продажу алкоголя, рассказал, что сам не употребляет спиртное уже 10 лет, сообщает Газета.ru.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует беспрецедентный запрет на продажу алкоголя: спиртные напитки можно купить лишь в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона, объявивший войну алкомаркетам и «наливайкам», уже отметил снижение продаж спиртного.
«Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. <…> Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы», — завил Филимонов.
Он добавил, что за эти 10 лет у него родились четыре дочери. Чиновник уверен, что смысл жизни не в том, чтобы «растворить себя в стакане».
При этом губернатор допустил, что взрослый и сознательный человек может позволить себе некую «ограниченную порцию» спиртного.
Между тем подобные инициативы губернатора вызывают недовольство среди граждан. Ранее 45-летний житель Вологодской области попытался сжечь продуктовый магазин, когда ему отказались продать алкоголь.
Ранее несколько тысяч человек подписали петицию с требованием отставки губернатора Филимонова, которого обвинили в тирании в связи с вводом «сухого закона» и запретом абортов.