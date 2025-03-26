Глава Вологодской области признался, что 10 лет не употребляет алкоголь

Губернатор Филимонов: смысл жизни не в том, чтобы «раствориться в стакане»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ввел максимально жесткие среди регионов России ограничения на продажу алкоголя, рассказал, что сам не употребляет спиртное уже 10 лет, сообщает Газета.ru .

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует беспрецедентный запрет на продажу алкоголя: спиртные напитки можно купить лишь в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона, объявивший войну алкомаркетам и «наливайкам», уже отметил снижение продаж спиртного.

«Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. <…> Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы», — завил Филимонов.

Он добавил, что за эти 10 лет у него родились четыре дочери. Чиновник уверен, что смысл жизни не в том, чтобы «растворить себя в стакане».

При этом губернатор допустил, что взрослый и сознательный человек может позволить себе некую «ограниченную порцию» спиртного.

Между тем подобные инициативы губернатора вызывают недовольство среди граждан. Ранее 45-летний житель Вологодской области попытался сжечь продуктовый магазин, когда ему отказались продать алкоголь.

Ранее несколько тысяч человек подписали петицию с требованием отставки губернатора Филимонова, которого обвинили в тирании в связи с вводом «сухого закона» и запретом абортов.