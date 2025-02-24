Вологжане потребовали отставки Филимонова, запрещающего аборты и алкоголь

Тысячи пользователей подписали петицию на имя президента России Владимира Путина, в которой просят отправить в отставку губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Автор петиции объясняет свое требование «неэффективным управлением, несправедливостью и тиранией» главы региона. Документ опубликован на портале Change.org .

Создатель петиции утверждает, что Филимонов «хамил жителям области» и ввел «сухой закон», из-за чего из Вологодской области «ушла одна из самых крупных сетей продуктовых магазинов». Автор также обвинил губернатора в желании ввести запрет на аборты и «неадекватном поведении» на публичных мероприятиях.

«Также с приходом нынешнего губернатора со своих постов ушли значимые для городов лица, например, мэр города Череповца Германов Вадим Евгеньевич и глава города Череповца Гусева Маргарита Павловна», — говорится в документе.

В петиции президента попросили провести расследование и отстранить губернатора от должности.

Документ подписали более 16 600 пользователей.

Утром 24 февраля Георгий Филимонов в своем Telegram-канале записал голосовое сообщение, в котором обратился к «группе бесноватых провокаторов во главе с их спонсором». Он рекомендовал им «не совать пальцы в розетку» и «не брызгать желчью».

21 февраля губернатор Вологодской области также опроверг сообщения о своей смерти. Он называл подобную информацию фейком.

До этого Филимонов предложил запретить аборты в государственных и частных клиниках региона.

Ранее Филимонов объяснял идею ограничить продажу алкоголя в Вологодской области тем, что регион «вымирает» из-за спиртного. Ожидается, что с 1 марта в вологодских магазинах можно будет купить алкоголь по будням только с 12 до 14 часов.

