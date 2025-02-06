В Вологодской области могут запретить аборты
Губернатор Вологодской области предложил запретить аборты в регионе
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил запретить аборты в государственных и частных клиниках региона, сообщает Telegram-канал Baza.
«Будем вести речь о необходимости отказаться от абортов, даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви», — заявил глава региона.
Ранее в Кировской области инициировали законопроект о запрете к склонению к абортам и их пропаганды.
Некоторые специалисты-демографы считают, что запрет на аборты не решит проблему сокращения населения в России.