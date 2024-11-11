В Кировской области готовят законопроект против медикаментозных абортов

В Кировской области разрабатывается законопроект, направленный на запрет склонения к абортам и их пропаганды. Инициатива возникла после того, как одна из местных клиник отказалась проводить медикаментозные прерывания беременности, сообщает «Царьград» .

Губернатор региона Александр Соколов поддержал эту инициативу.

«Мы готовим законопроект в этом ключе. Его разработали депутаты, члены партии „Единая Россия“. Надеюсь, что в обозримом будущем мы его примем», — отметил он.

Представитель МИД России Мария Захарова предложила заменить слово «аборт» на более прямое — «убийство», подчеркивая необходимость ясности в этом вопросе.

В соседней Республике Коми уже внедрены меры, поощряющие врачей за отговоры женщин от медикаментозных абортов, так как из-за такого метода не рождается около 3 млн детей, отметил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.