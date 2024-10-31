Другая ступень развития: репродуктолог прокомментировал идею о запрете абортов
Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе заявил, что демографические проблемы в России не получится глобально решить при помощи запрета абортов, сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, сегодня российское общество уже находится на другой технологической ступени развития.
«Мы уже очень глубоко шагнули в сферу демографических проблем и прерывание беременности ни с точки зрения убыли населения, ни репродуктивные технологии, с точки зрения увеличения популяции, не являются статистически значимыми для усугубления или исправления сложившейся ситуации», — сказал Лордкипанидзе.
Ранее в Госдуме РФ провели мониторинг государственной региональной политики в сфере рождаемости, охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов и составили стандарт развития семейной политики. Там выделили четыре направления поддержки: социальное благополучие семьи и здоровье, семейные ценности и управленческие решения.