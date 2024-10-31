Другая ступень развития: репродуктолог прокомментировал идею о запрете абортов

Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе заявил, что демографические проблемы в России не получится глобально решить при помощи запрета абортов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня российское общество уже находится на другой технологической ступени развития.

«Мы уже очень глубоко шагнули в сферу демографических проблем и прерывание беременности ни с точки зрения убыли населения, ни репродуктивные технологии, с точки зрения увеличения популяции, не являются статистически значимыми для усугубления или исправления сложившейся ситуации», — сказал Лордкипанидзе.

Ранее в Госдуме РФ провели мониторинг государственной региональной политики в сфере рождаемости, охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов и составили стандарт развития семейной политики. Там выделили четыре направления поддержки: социальное благополучие семьи и здоровье, семейные ценности и управленческие решения.