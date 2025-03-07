В Вологодской области снизились продажи алкоголя

Продажи алкогольной продукции в Вологодской области уменьшились на треть
Экономика

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Георгий Филимонов, глава Вологодской области, проинформировал о падении продаж алкоголя, сообщает «Бриф24».

По его словам, алкогольную продукцию в регионе стали покупать на треть меньше.

Стоит отметить, что с 1 марта в Вологодской области введены ограничения на время розничной продажи алкоголя.

В будние дни спиртное можно приобрести только с 12:00 до 14:00.