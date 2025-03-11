Житель Вологодской области не смог купить алкоголь и решил сжечь магазин

Инцидент произошел накануне около 18:30 в селе Куркино. Нетрезвый мужчина попытался купить алкоголь в одном из магазинов, однако получил отказ от продавца, который сослался на запрет о продаже горячительных напитков во внеурочные часы.

В ответ возмущенный покупатель достал гранату и коктейль Молотова, а затем начал угрожать «разнести магазин». Сотрудницы торговой точки вызвали сотрудников полиции. При этом мужчина успел устроить пожар в помещении.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Также в отношении мужчины составлен материал по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее неизвестный коктейлем Молотова поджег машину начальника отдела военного комиссариата Татарстана.