Глава МВД Великобритании: Лондон вышлет из страны военного атташе России

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Лондон вышлет с британской территории военного атташе России. Об этом рассказала глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает «Интерфакс» .

Также, по словам министра, власти Британии снимут статус дипсобственности с некоторых объектов, которые принадлежат РФ. Кроме того, в Лондоне появятся визовые ограничения для российских дипломатов, они затронут срок действия виз.

Такое решение британские власти примут в ответ на «опасные действия России в Европе».

Ранее США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit.