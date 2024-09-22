Глава МО Украины: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов

«В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Ранее британская разведка продемонстрировала карту объектов на территории России, которые могут быть поражены ракетами Storm Shadow, поставляемыми Украине. По данным «Взгляд The Times», на ней отмечены 14 аэродромов и аэропортов, а также штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.