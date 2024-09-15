Под ударом ракет Storm Shadow в РФ могут оказаться аэродромы и военный штаб

Британская разведка продемонстрировала карту объектов на территории России, которые могут быть поражены ракетами Storm Shadow, поставляемыми Украине. По данным «Взгляд The Times», на ней отмечены 14 аэродромов и аэропортов, а также штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, пишет «Царьград» .

Однако, как отмечает издание, применение данных ракет вряд ли кардинально повлияет на ход боевых действий на Украине. Британские эксперты выразили сомнение, что российские военные не перебазировали свою авиацию за пределы досягаемости не только Storm Shadow, но и других дальнобойных ракетных систем, таких как ATACMS.

Ранее отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон предупреждал о возможных рисках поставок Киеву истребителей F-16. По его словам, эти самолеты оснащены автопилотом, что представляет опасность для неопытных украинских пилотов.

Кроме того, российские системы ПВО еще не сталкивались с настолько современным западным вооружением. В этой связи эксперты сомневаются, что передача Украине новых видов оружия, включая ракеты Storm Shadow, кардинально изменит ход военного конфликта.