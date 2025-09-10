Глава МИД Польши подтвердил контакты с Минском по поводу инцидента с БПЛА

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава действительно контактировала с Минском из-за беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши прошедшей ночью, сообщает ТАСС .

«Насколько я знаю, да, были (контакты с Минском — ред.). За деталями прошу обращаться в оборонное ведомство», — ответил польский министр на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал общественность о ликвидации над территорией страны дронов, представлявших, по его словам, потенциальную опасность. Он также высказал предположение о российском происхождении БПЛА, не подкрепив свои слова убедительными доказательствами. Минск предупредил поляков о заблудившихся из-за РЭБ дронах.

Между тем временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые республикой беспилотники влетели со стороны Украины.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом объекты для поражения на территории Польши не планировались.