Белорусы предупредили поляков о заблудившихся из-за РЭБ дронах

Как заявил начальника Генештаба — первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко, в стране отслеживали курс дронов, которые потеряли ориентацию из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ и Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

Он уточнил, что часть заблудившихся БПЛА ликвидировали силами ПВО республики.

«С 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — подчеркнул Муравейко.

Как считает военный, такая коммуникация позволила Варшаве оперативно отреагировать на действия БПЛА, подняв в воздух дежурные силы.

По его словам, Польша также информировала боевые расчеты республики о приближении к границе Беларуси неопознанных летательных аппаратов со стороны Украины. Обмен сведениями о воздушной обстановке — это важно для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее Варшава рассказала, что в небе над Польшей засекли несколько беспилотников, их сбили. По этому вопросу собирали экстренное заседание. Также премьер страны заявил, что это были российские БПЛА. Как считает военкор Александр Коц, эта атака нужна, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа в украинском вопросе.

