Глава МИД Германии пригрозил России из-за инцидента с дронами в Польше

«Мы должны дать на это четкий ответ, и мы это сделаем», — заявил Вадефуль.

Глава немецкой дипломатии обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Польши. Кроме того, Вадефуль назвал опасной эскалацией ситуацию с якобы российскими дронами в Польше.

10 сентября в Польше заявили об уничтожении БПЛА, якобы принадлежавших РФ, они нарушили воздушное пространство страны. Польские власти созвали экстренное заседание из-за инцидента с дронами. Затем Варшава попросила запустить 4-ю статью устава НАТО. Между тем временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые республикой беспилотники влетели со стороны Украины.

Как отметили в Минобороны РФ, прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом объекты для поражения на территории Польши не планировались.