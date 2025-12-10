FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному плану

Американский президент Дональд Трамп дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы ответить на предложенный мирный план, сообщает RT со ссылкой на The Financial Times.

Отмечается, что глава Белого дома надеется заключить соглашение к католическому Рождеству — 25 декабря.

Также Зеленский подтвердил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер требовали от него «быстрого решения».

В ответ он заявил, что ему нужно сначала проконсультироваться с европейскими союзниками.

8 декабря Зеленский заявил, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.

Между тем Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам американского лидера, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.

Трамп также считает, что на Украине настало время для президентских выборов.

