Франция усиливает давление на X, требуя раскрыть данные

сегодня в 23:40

Париж подозревает соцсеть Илона Маска в манипуляциях и сборе данных

Французские власти ужесточили давление на социальную сеть X (бывший Twitter), требуя предоставить доступ к алгоритмам рекомендаций и полному архиву пользовательских публикаций, сообщает РБК .

Это требование стало частью официального расследования, начатого еще в январе по подозрению в манипулировании контентом и незаконном сборе данных.

Компания Илона Маска заняла жесткую позицию, назвав действия французских властей «политически мотивированными». В официальном заявлении X подчеркивается, что подобные требования искажают законодательство ЕС и создают опасный прецедент для свободы слова в интернете.

Пока X отказывается выполнять требования французских властей, заявляя о готовности защищать свою позицию в суде.