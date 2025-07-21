Франция усиливает давление на X, требуя раскрыть данные
Париж подозревает соцсеть Илона Маска в манипуляциях и сборе данных
Французские власти ужесточили давление на социальную сеть X (бывший Twitter), требуя предоставить доступ к алгоритмам рекомендаций и полному архиву пользовательских публикаций, сообщает РБК.
Это требование стало частью официального расследования, начатого еще в январе по подозрению в манипулировании контентом и незаконном сборе данных.
Компания Илона Маска заняла жесткую позицию, назвав действия французских властей «политически мотивированными». В официальном заявлении X подчеркивается, что подобные требования искажают законодательство ЕС и создают опасный прецедент для свободы слова в интернете.
Пока X отказывается выполнять требования французских властей, заявляя о готовности защищать свою позицию в суде.